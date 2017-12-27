Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000

Часто американская мечта начинается с судебного иска: граждане давно и весьма успешно отсуживают у крупных компаний огромные суммы за мелкие проступки. Иногда доходит до абсурда.
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Недавно Apple призналась, что намеренно замедляет старые iPhone, и тем самым дала миллионам американцев повод пожаловаться на нее в суд за ущемление пользовательских прав. Некоторые уже им воспользовались. Пользователи требуют компенсации ущерба, но до последнего времени их аппетиты не превышали $100+ млн. Пока калифорнийка Виолетта Маилян не подала на компанию в суд почти на триллион долларов. Документы появились в распоряжении Patently Apple, который следит за патентной деятельностью компании, передает TJournal. Майлян оценивает ущерб, нанесенный ей Apple посредством замедления старого смартфона, на сумму $999 999 999 000 (да, это почти $1 трлн).
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