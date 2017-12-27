Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 467 0

Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000

Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000

Часто американская мечта начинается с судебного иска: граждане давно и весьма успешно отсуживают у крупных компаний огромные суммы за мелкие проступки. Иногда доходит до абсурда.

Читайте также: На Apple посыпались иски за намеренное замедление смартфонов iPhone

Недавно Apple призналась, что намеренно замедляет старые iPhone, и тем самым дала миллионам американцев повод пожаловаться на нее в суд за ущемление пользовательских прав. Некоторые уже им воспользовались. Пользователи требуют компенсации ущерба, но до последнего времени их аппетиты не превышали $100+ млн. Пока калифорнийка Виолетта Маилян не подала на компанию в суд почти на триллион долларов. Документы появились в распоряжении Patently Apple, который следит за патентной деятельностью компании, передает TJournal. Майлян оценивает ущерб, нанесенный ей Apple посредством замедления старого смартфона, на сумму $999 999 999 000 (да, это почти $1 трлн).

По материалам AIN.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017