Mercedes готовит «убийцу» Porsche Panamera (фото)

У Porsche Panamera появится серьезный конкурент. В ближайшем будущем свой вариант спортивного седана обещает представить один из главных конкурентов компании – Mercedes.

В интервью изданию Automotive News глава Mercedes-AMG Тобиас Моэрс признался, что в 2019 году выйдет спортивная версия Mercedes CLS, которая может получить название AMG GT4.

Прототип будущей новинки — Mercedes-AMG GT Concept (на фото) — дебютировал в Женеве в марте 2017 года. Концепт построен на шасси, которое уже используется для С- и Е-класса.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, которая состоит из 4-литрового битурбо двигателя и электромотора. Общая мощность моторов – 805 лошадиных сил.