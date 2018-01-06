Mercedes готовит «убийцу» Porsche Panamera (фото)

У Porsche Panamera появится серьезный конкурент. В ближайшем будущем свой вариант спортивного седана обещает представить один из главных конкурентов компании – Mercedes.
В интервью изданию Automotive News глава Mercedes-AMG Тобиас Моэрс признался, что в 2019 году выйдет спортивная версия Mercedes CLS, которая может получить название AMG GT4.
Прототип будущей новинки — Mercedes-AMG GT Concept (на фото) — дебютировал в Женеве в марте 2017 года. Концепт построен на шасси, которое уже используется для С- и Е-класса.
Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, которая состоит из 4-литрового битурбо двигателя и электромотора. Общая мощность моторов – 805 лошадиных сил.
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