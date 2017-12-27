РФ хочет пустить с молотка участки недр на шельфе оккупированного Крыма

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе аннексированного полуострова Крым.

Об этом заявил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает «Интерфакс».

«Законопроект одобрен для внесения в Государственную Думу», – сказал он.

По словам Донского, эти участки будут принадлежать к участкам недр федерального значения.

«Разрабатывать их будут только компании с российским участием более 50%, а решение об объявлении аукционов и передачу лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство», – говорится в публикации.

При этом указывается, что все лицензии на шельфе Крыма, которые были выданы правительством Украины и не были продлены, признаются недействительными.

«Законопроектом предлагается установить, что предоставление права пользования такими участками недр осуществляется по решению правительства, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр», – сказал российский министр.