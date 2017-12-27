Высокий суд Лондона рассматривает три дела против Коломойского и Боголюбова

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов являются ответчиками по трем искам в Высоком суде Лондона.

Об этом сообщает “Зеркало недели”.

Кроме государственного “Приватбанка”, обвиняющего своих экс-владельцев в мошенничестве, претензии бизнесменам предъявляют Вадим Шульман и российская нефтяная компания “Татнефть”.

В частности, Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова в невыплате ему 28,5 млн долларов, которые он потратил сверх своей обусловленной доли при совместном инвестировании в сталелитейную компанию в США.

В 2001 году Шульман купил сталелитейный завод Уоррена примерно за 28,5 млн долларов. На момент покупки завод не работал.

Однако новый владелец восстановил его работу, а к 2006 году решил повысить его капитализацию и пригласил Коломойского и Боголюбова инвестировать средства в завод. Партнеры согласились внести в его капитал равные доли по 30 млн долл, а Шульману выплатить компенсацию за первичную инвестицию в 28,5 млн.

В результате новые инвесторы, войдя в долю предприятия, стали использовать его в своих схемах, связанных с кредитованием, капитализация самого завода начала стремительно уменьшаться, а о выплате Шульману первоначальной инвестиции вообще забыли.

“Татнефть” также обвиняет Коломойского, Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко в мошенничестве. В октябре компания выиграла апелляцию по этому делу и теперь Высокий суд Лондона, который ранее отклонил иск компании “Татнефть”, обязан рассматривать дело о возмещении вреда, причиненного компании в результате хищения денег, предназначенных для оплаты поставок нефти на Кременчугский НПЗ в 2007 году.