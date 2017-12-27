Высокий суд Лондона рассматривает три дела против Коломойского и Боголюбова

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов являются ответчиками по трем искам в Высоком суде Лондона.
Об этом сообщает “Зеркало недели”.
Кроме государственного “Приватбанка”, обвиняющего своих экс-владельцев в мошенничестве, претензии бизнесменам предъявляют Вадим Шульман и российская нефтяная компания “Татнефть”.
В частности, Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова в невыплате ему 28,5 млн долларов, которые он потратил сверх своей обусловленной доли при совместном инвестировании в сталелитейную компанию в США.
В 2001 году Шульман купил сталелитейный завод Уоррена примерно за 28,5 млн долларов. На момент покупки завод не работал.
Однако новый владелец восстановил его работу, а к 2006 году решил повысить его капитализацию и пригласил Коломойского и Боголюбова инвестировать средства в завод. Партнеры согласились внести в его капитал равные доли по 30 млн долл, а Шульману выплатить компенсацию за первичную инвестицию в 28,5 млн.
В результате новые инвесторы, войдя в долю предприятия, стали использовать его в своих схемах, связанных с кредитованием, капитализация самого завода начала стремительно уменьшаться, а о выплате Шульману первоначальной инвестиции вообще забыли.
“Татнефть” также обвиняет Коломойского, Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко в мошенничестве. В октябре компания выиграла апелляцию по этому делу и теперь Высокий суд Лондона, который ранее отклонил иск компании “Татнефть”, обязан рассматривать дело о возмещении вреда, причиненного компании в результате хищения денег, предназначенных для оплаты поставок нефти на Кременчугский НПЗ в 2007 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)3 ч. назад - 1676 38
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 4412 28
Альтернативная энергия: как получать от 10 тыс. грн ежемесячноВчера, 20:00 - 1815 8
Суд разрешил экстрадировать СаакашвилиВчера, 19:15 - 2645 5
Французская BNP Paribas намерена выкупить 0,0002% УкрСиббанкаВчера, 14:30 - 1140 4
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 4412 28
Как будут работать банки на новогодние праздники 2018 (инфографика)Вчера, 15:00 - 2874
Суд разрешил экстрадировать СаакашвилиВчера, 19:15 - 2645 5
Google "убьет" миллионы приложений для Android-смартфоновВчера, 18:40 - 2636 2
Не все пенсионеры получат январские пенсии в декабреВчера, 21:00 - 2592 2
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Вчера, 15:55 - 1688 1
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 2775
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3840 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2508 8
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6252 2
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Інна Демченко: про перспективи розвитку Р2Р кредитування...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості