Нефть коррекционно дешевеет после роста из-за взрыва трубопровода в Ливии

Цены на нефть снижаются в среду утром в рамках коррекции после роста во вторник на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным бирж, по состоянию на 7.21 по Киеву стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 66,16 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,35% – до 59,76 доллара за баррель.
Во вторник днем произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением “Мардаа”.
На новостях о взрыве цены на обе нефтяные марки во вторник вечером обновили исторические рекорды. Впервые с 2015 года Brent превысил отметку в 66 долларов, а WTI – 60. Теперь инвесторы ожидают данных минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря.
“Запасы нефти снизились за пять недель на 22,5 миллиона баррелей, до 436,5 миллиона, – самое незначительное снижение с октября 2015 года… При этом это “сжимание” рынка дает повод говорить о возможных сбоях в поставках, что теперь, безусловно, становится рыночным событием”, – говорится в обзоре S&P.
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