Банкам-банкротам вернули 630 млн грн (инфографика)

Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщает, что в течение ноября на счета ликвидируемых банков поступило 629,6 млн грн.
В Фонде отметили, что из наибольшая сумма – 383,4 млн грн получена от продажи активов ликвидируемых банков. Еще 193 млн грн поступило от погашения кредитов заемщиками, 43,3 млн грн – от погашения ценных бумаг, и 9,9 млн грн – в качестве арендной платы.
От реализации активов 97,6 млн грн поступило в банк “Форум”; 50,9 млн грн – в Дельта Банк и 46,4 млн грн – в Фидобанк. От погашения кредитов 41,6 млн грн – поступили на счет Дельта Банка, 39 млн грн – в Платинум Банк и 29,5 млн грн – в банк “Финансы и Кредит”.
С начала года общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 8 322,2 млн грн: 4 441,2 млн грн получено от продажи активов; 3 576,8 млн грн – от погашения кредитов; 200,5 млн грн – от погашения ценных бумаг; 103,7 млн грн – от аренды.
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