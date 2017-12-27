SoftBank переведет кредитные истории на блокчейн

Японская компания SoftBank Group разработала систему управления личной финансовой информацией на базе блокчейна. Таким образом, кредиторы смогут получить мгновенный доступ к кредитной истории заемщика и его потребительской активности, пишет Nikkei Asian Review.
В частности, система предоставит финансовым организациям доступ к истории арендных платежей и данным о владении недвижимостью, которые агрегирует компания Insite. Ее база пополняется примерно на 170 тыс. записей в месяц.
С помощью новой системы банки смогут быстрее оценить платежеспособность заемщика. Раньше этот процесс занимал много времени, так как необходимо было запрашивать и подтверждать информацию о доходах и сумме на банковском счете. Личные данные обычно хранятся на одном сервере или в «облаке», что делает их уязвимыми для хакерских атак. Блокчейн позволяет распределить данные между несколькими компьютерами, которые проверяют записи друг друга.
Система была разработана SoftBank Technology и стартапом Sivira, который разрабатывает приложения с использованием блокчейн-технологии. Непосредственным управлением инфраструктурой будет заниматься SoftBank Technology.
SoftBank планирует выпустить распределенную базу кредитных историй на рынок уже в 2019 году. К 2020 году компания надеется получить заказы от 30-50 компаний, в основном банков, специализирующихся на потребительском кредитовании.
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