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SoftBank переведет кредитные истории на блокчейн

SoftBank переведет кредитные истории на блокчейн

Японская компания SoftBank Group разработала систему управления личной финансовой информацией на базе блокчейна. Таким образом, кредиторы смогут получить мгновенный доступ к кредитной истории заемщика и его потребительской активности, пишет Nikkei Asian Review.

В частности, система предоставит финансовым организациям доступ к истории арендных платежей и данным о владении недвижимостью, которые агрегирует компания Insite. Ее база пополняется примерно на 170 тыс. записей в месяц.

С помощью новой системы банки смогут быстрее оценить платежеспособность заемщика. Раньше этот процесс занимал много времени, так как необходимо было запрашивать и подтверждать информацию о доходах и сумме на банковском счете. Личные данные обычно хранятся на одном сервере или в «облаке», что делает их уязвимыми для хакерских атак. Блокчейн позволяет распределить данные между несколькими компьютерами, которые проверяют записи друг друга.

Система была разработана SoftBank Technology и стартапом Sivira, который разрабатывает приложения с использованием блокчейн-технологии. Непосредственным управлением инфраструктурой будет заниматься SoftBank Technology.

SoftBank планирует выпустить распределенную базу кредитных историй на рынок уже в 2019 году. К 2020 году компания надеется получить заказы от 30-50 компаний, в основном банков, специализирующихся на потребительском кредитовании.

По материалам hightech.fm
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