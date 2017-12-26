В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)

Сегодня корпорация «Эталон» провела показ новейшего украинского автобуса А08432 «Тюльпан» экологического стандарта Евро-6.

Внешне автобус А08432 «Тюльпан», построенный на шасси DAF LF стандарта Евро-6, можно отличить от версии на шасси DAF Евро-5, показанной осенью 2016 года, по иной решетке радиатора, а также выступающему заднему бамперу.

Длина новой машины – 10,02 м. Мест – 57 (для сидения – 36). Имеются подпольные багажные отсеки на 3,6 кубометра. Снаряженная масса – 8950 кг. Подвеска зависимая, передняя – рессорная, задняя – рессорно-пневматическая.

Турбодизель PACCAR PX5 157K1 – 4-цилиндровый, рабочим объемом 4,5 л и мощностью 213 л. с. (760 Нм). Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая. Тормоза – пневматические, с системами ABS и ESP. Максимальная скорость – 110 км/ч.