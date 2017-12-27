Перед новогодними торжествами киевляне лучше платят за свет (инфографика)

Украинцы не хотят встречать Новый год в темноте. На протяжении ноября 2017 г. киевляне выплатили «Киевэнерго» долгов за свет на общую сумму 177 млн грн. И остались должны к 1 декабря 807 млн грн., сообщили энергетики.
Крупнейшими неплательщиками по-прежнему остаются коммунальные предприятия (263,9 млн грн) и население (377,6 млн грн).
При этом активней всего накапливает новые долги столичный водоканал — сумма его задолженности уже подбирается к отметке в 100 млн грн.
Среди киевлян хуже всего платят за электричество жители Соломенского, Святошинского и Дарницкого районов: они задолжали 42,2 млн грн, 44 млн грн и 54,3 млн грн, соответственно. С неплательщиками борются привычными методами — отключениями света. После чего люди начинают активнее расплачиваться.
В то же время, по состоянию на 20 декабря 2017 года, госбюджет погасил долг по компенсациям льгот и субсидий за электроснабжение. Но вот задолженность по льготам за тепло все еще составляет более 600 млн грн, отмечают в «Киевэнерго».
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