Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 284 0

Opera встроила в браузер защиту от скрытого майнинга криптовалют

Opera встроила в браузер защиту от скрытого майнинга криптовалют

Компания Opera представила бета-версию десктопного браузера Opera 50, в которой появилась встроенная защита от майнеров.

Об этом сообщается в блоге разработчиков Opera.

Новая функция предлагает защиту от программ, которые используют процессор пользователя сайта, не получив согласия собственника.

Функция под названием NoCoin защищает пользователя от встроенных в некоторые сайты майнеров криптовалют, которые тайно используют ресурс компьютера. Как отмечают разработчики, иногда майнинг может продолжаться и после того, как визит на сайт завершен.

“С включением NoCoin страницы, в которые встроены скрипты майнера, будут заблокированы таким же образом, как блокируется реклама”, – пояснили в компании.

Для включения NoCoin пользователям необходимо перейти к настройкам браузера. Его параметры находятся среди опций блокировщика рекламы.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017