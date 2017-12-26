Opera встроила в браузер защиту от скрытого майнинга криптовалют

Компания Opera представила бета-версию десктопного браузера Opera 50, в которой появилась встроенная защита от майнеров.

Об этом сообщается в блоге разработчиков Opera.

Новая функция предлагает защиту от программ, которые используют процессор пользователя сайта, не получив согласия собственника.

Функция под названием NoCoin защищает пользователя от встроенных в некоторые сайты майнеров криптовалют, которые тайно используют ресурс компьютера. Как отмечают разработчики, иногда майнинг может продолжаться и после того, как визит на сайт завершен.

“С включением NoCoin страницы, в которые встроены скрипты майнера, будут заблокированы таким же образом, как блокируется реклама”, – пояснили в компании.

Для включения NoCoin пользователям необходимо перейти к настройкам браузера. Его параметры находятся среди опций блокировщика рекламы.