По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (57,014 млн и 68,673 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (68 и 30). Максимальный курс продажи доллара 28,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,85-27,86 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствуют 98 активных заявок по доллару на сумму более 125,685 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,8500 – 10 00027,8500 – 10 00027,8100 – 30 00127,8100 – 220 00027,8100 – 20 00527,8100 – 10 00027,8000 – 200 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8000 – 5 000

27,8000 – 11 000

27,8000 – 800

27,8000 – 500

27,8200 – 4 600

27,8200 – 15 000

27,8200 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.8578 (предыдущий 27.9487)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.7933 (предыдущий 28.0599)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.