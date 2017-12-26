По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (57,014 млн и 68,673 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (68 и 30). Максимальный курс продажи доллара 28,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,85-27,86 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 98 активных заявок по доллару на сумму более 125,685 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,8000 – 5 000
27,8000 – 11 000
27,8000 – 800
27,8000 – 500
27,8200 – 4 600
27,8200 – 15 000
27,8200 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.8578 (предыдущий 27.9487)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.7933 (предыдущий 28.0599)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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