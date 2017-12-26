В "Киевэнерго" решили основать оператора систем распределения "ДТЭК Киевские электросети"

Акционеры ПАО “Киевэнерго” решили выделить из состава компании оператора систем распределения – ЧАО “ДТЭК Киевские электросети”, сообщила пресс-служба компании.

Такое решение принято на внеочередном собрании 22 декабря.

“Созданная компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим “Киевэнерго” передает на баланс ЧАО “ДТЭК Киевские электросети” права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года”, – говорится в сообщении.

В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,364 млн акций “Киевэнерго” номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций “Киевэнерго” номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и “ДТЭК Киевские электросети” номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.

“Таким образом, все текущие акционеры станут собственниками акций “Киевэнерго” и “ДТЭК Киевские электросети”, – уточняют в пресс-службе.

Как сообщалось, в планах “Киевэнерго” – реорганизация компании путем выделения из компании новых обществ: ЧАО “ДТЭК Киевские электросети” и ООО “Киевская энергопоставляющая компания”.

Такая реорганизация необходима, исходя из требований закона “О рынке электроэнергии” – операторы системы распределения должны быть отделены от производства, передачи, поставки электроэнергии.

Создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и “Киевэнерго”. Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод “Энергегия”, тепловые сети и другие объекты, остается нерушимым.