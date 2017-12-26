Итальянский лоукостер задумался о создании базы в Украине

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines рассматривает возможность создания украинской базы.
Об этом сообщил директор по развитию бизнеса Ernest Airlines Чади Эль Таннир в интервью отраслевому изданию ato.ru.
“Я мечтаю об этом. Такой шаг помог бы нам более удачно планировать расписание рейсов”, – отметил он, отвечая на вопрос о создании базы в Украине.
По его словам, сейчас набирать украиноязычный персонал компании приходится в Италии.
“Но в случае принятия решения о создании украинской базы не исключен вариант набора местных кадров”, – отметил Эль Таннир.
Напомним, что 9 декабря итальянский лоукостер Ernest Airlines совершил первый рейс из Милана (Бергамо) в Киев (Жуляны).
Ранее Ernest Airlines заявил о намерении в 2018 году перевезти более 200 тыс. пассажиров между Украиной и Италией.
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