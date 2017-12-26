Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 653 0

Итальянский лоукостер задумался о создании базы в Украине

Итальянский лоукостер задумался о создании базы в Украине

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines рассматривает возможность создания украинской базы.

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса Ernest Airlines Чади Эль Таннир в интервью отраслевому изданию ato.ru.

“Я мечтаю об этом. Такой шаг помог бы нам более удачно планировать расписание рейсов”, – отметил он, отвечая на вопрос о создании базы в Украине.

По его словам, сейчас набирать украиноязычный персонал компании приходится в Италии.

“Но в случае принятия решения о создании украинской базы не исключен вариант набора местных кадров”, – отметил Эль Таннир.

Напомним, что 9 декабря итальянский лоукостер Ernest Airlines совершил первый рейс из Милана (Бергамо) в Киев (Жуляны).

Ранее Ernest Airlines заявил о намерении в 2018 году перевезти более 200 тыс. пассажиров между Украиной и Италией.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017