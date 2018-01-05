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Google назвал самые популярные автомобильные марки

Google назвал самые популярные автомобильные марки

Поисковик Google опубликовал список самых популярных автомобильных марок в США за минувший 2017 год. Рейтинг составлен на основе самых частых поисковых запросов. Всего в список вошло десять компаний.

По сравнению с 2016 годом рейтинг существенно поменялся. Так, из списка пропали очень дорогие премиальные и спортивные марки, например, Bentley, Maserati, Lamborghini и Rolls-Royce. В то же время появились корейские бренды Kia и Hyundai, которых не было в “Топ-10” в прошлом году.

В 2016 году самой популярной маркой по запросам в Google стала “Хонда”. В 2015-м лидировал Chevrolet, а в 2014-м – Ford. При этом в рейтинге трехлетней давности был всего один европейский бренд – BMW. Постепенно их число увеличивалось – сначала до трех (Porsche, Mercedes-Benz и Volkswagen), а потом, в 2016-м, до семи.

По материалам Сегодня
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