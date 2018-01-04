Соцопрос: большинство поляков не хотят переходить на евровалюту

Большинство поляков (около 50%) не хотят введения евровалюты в Польше.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в начале декабря 2017 центром Kantar Public, информирует tvn24bis.pl.
«Около 50% поляков считают, что принятие Польшей евровалюты будет чем-то скверным, у 14% – противоположная точка зрения. Зато, 20% респондентов считает, что изменение валюты не было бы чем-то хорошим или плохим», – говорится в данных опроса.
Евровалюту как нечто плохое для Польши считает в большинстве правоконсервативный электорат, лица старшего возраста, а также те, кто активно интересуется политикой.
Среди поляков также преобладает мнение, что введение евро будет иметь негативное влияние на бюджет семей. В этом убеждены 57% опрошенных, 12% имеют противоположное мнение, а 10% убеждены, что это никоим образом не повлияет на экономическую ситуацию семей.
Почти половина польского общества (47%) убеждены, что присоединение к еврозоне негативно повлияет на экономику РП, 17% считают, что влияние будет позитивным, а 8% отмечают, что это никоим образом не повлияет на польскую экономику.
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