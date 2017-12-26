Цены на нефть растут в ожидании статистики из США

Мировые цены на нефть во вторник утром меняются незначительно, инвесторы ожидают данных статистики по запасам в США за прошедшую неделю.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает “Прайм”.
По состоянию на 8:22 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сохранялась на уровне прошлого закрытия в 64,76 доллара за баррель, при этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,22%, до 58,53 доллара за баррель.
Осторожные торги связаны с прогнозами инвесторов по снижению запасов нефти в США и возможному росту добычи, пишет издание The Wall Street Journal. По данным Минэнерго, добыча в стране растет уже почти два месяца подряд.
В четверг инвесторы узнают данные по запасам нефти в США по итогам недели по 22 декабря. Утром станут известны показатели Американского института нефти, позже статистику сообщит управление энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики ожидают, что запасы снизились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 432,7 миллиона баррелей.
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