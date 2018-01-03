В Китае за три года заблокировали свыше 13 тысяч сайтов - СМИ

В Китайской Народной Республике (КНР) за три года заблокировали свыше 13 тыс. сайтов.
Об этом сообщает DW.
Сообщается, что свои действия власти Китая объясняют необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. По официальным данным, администраторы интернет-сайтов размещали на них контент в нарушение действующего законодательства КНР. Кроме того, аннулированы аккаунты почти 10 млн пользователей – в основном в социальных сетях. Свыше 90% респондентов одобряют действия правительства по контролю над интернетом.
Напомним, что в конце августа в КНР интернет-компании обязали проверять комментарии пользователей к публикациям. Так, 25 августа главный интернет-регулятор КНР объявил о новых правилах управления интернет-форумами и сообществами, запретив анонимным пользователям сети размещать что-либо на интернет-платформах. Новые правила публикации комментариев вступят в силу через месяц – 1 октября 2017 года.
Отмечается, что в 2017 году произошла самая сильная волна ужесточения условий пользования сетью и интернет-цензуры: запрет на VPN и независимое мультимедийное содержание, удаление конкретного контента и другие.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За холостой прогрев мотора в Австрии будут штрафовать на 5 тысяч евроВчера, 11:30 - 7556 44
Введение налога на посылки из-за границы отложили на годВчера, 11:00 - 2677 24
В 2018 году Украина должна выплатить 51 миллиард долларов внешних долговВчера, 15:00 - 3574 19
Зубко рассказал, какие зарплаты будут удерживать украинцев от трудовой миграцииВчера, 12:00 - 3985 16
Ограничение скоростного режима: юрист указал на важную детальВчера, 20:00 - 2310 7
За холостой прогрев мотора в Австрии будут штрафовать на 5 тысяч евроВчера, 11:30 - 7556 44
Зубко рассказал, какие зарплаты будут удерживать украинцев от трудовой миграцииВчера, 12:00 - 3985 16
5 самых доступных автомобилей с AWDВчера, 14:00 - 3728 3
В 2018 году Украина должна выплатить 51 миллиард долларов внешних долговВчера, 15:00 - 3574 19
10 автомобильных разочарований 2017 года (рейтинг)Вчера, 17:00 - 3569
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную костьВчера, 15:10 - 324
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-2018Позавчера, 15:10 - 409
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 667
В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерии31.12.2017, 15:10 - 1178
Роботов научили чувствовать боль30.12.2017, 15:10 - 573 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Идея БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Инвестиции на рынках США. ETF.Фондовий ринок