В Китае за три года заблокировали свыше 13 тысяч сайтов - СМИ

В Китайской Народной Республике (КНР) за три года заблокировали свыше 13 тыс. сайтов.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что свои действия власти Китая объясняют необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. По официальным данным, администраторы интернет-сайтов размещали на них контент в нарушение действующего законодательства КНР. Кроме того, аннулированы аккаунты почти 10 млн пользователей – в основном в социальных сетях. Свыше 90% респондентов одобряют действия правительства по контролю над интернетом.

Напомним, что в конце августа в КНР интернет-компании обязали проверять комментарии пользователей к публикациям. Так, 25 августа главный интернет-регулятор КНР объявил о новых правилах управления интернет-форумами и сообществами, запретив анонимным пользователям сети размещать что-либо на интернет-платформах. Новые правила публикации комментариев вступят в силу через месяц – 1 октября 2017 года.

Отмечается, что в 2017 году произошла самая сильная волна ужесточения условий пользования сетью и интернет-цензуры: запрет на VPN и независимое мультимедийное содержание, удаление конкретного контента и другие.