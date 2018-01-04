Видеокарты NVIDIA прекратят обновляться на 32-битных системах

Компания NVIDIA намерена подтолкнуть индустрию к отказу от 32-битных операционных систем.

Напомним, что с релизом iOS 11 компания Apple прекратила поддерживать 32-разрядные приложения. То же самое к 2019 году намерена сделать Google в Android.

NVIDIA последовала тем же путём, объявив, что её видеокарты отныне ориентированы только на 64-битные версии Windows.

На сайте производителя говорится, что новые графические драйверы GeForce WHQL после 390-й версии не будут поддерживать 32-битные операционные системы.

Речь идёт не только о Windows 7, 8 и 10, но также о Linux и FreeBSD. Более того, даже GeForce WHQL 390 уже не будет включать никакие новые функции для 32-разрядных систем.

Производитель понимает, что на переход требуется время, поэтому до января 2019 года будет выпускать критические исправления для устаревших версий ОС.

Стоит отметить, что в Steam среди всех зарегистрированных пользователей Windows 7, 8 и 10 только у 2% установлена 32-битная версия.