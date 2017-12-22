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Цена на газ будет считаться по новой формуле - Гройсман

Цена на газ будет считаться по новой формуле - Гройсман

Со следующего отопительного сезона цена на газ для населения будет считаться по новой формуле.

Об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

По словам Гройсмана, в этом отопительном сезоне причин для повышения цены нет, но с нового отопительного сезона будет действовать новая формула.

Он добавил, что теперь цена будет зависеть не от чьих-то желаний, а от колебаний на международных рынках.

“В Украине всегда дискуссия происходила вокруг того, по какой цене мы будем покупать российский газ. Уже более двух лет мы живем без капли российского газа, но я ставлю задачу жить без капли импортированного газа”, – добавил он.

Он также отметил, что если Украина сама будет обеспечивать себя газом, цена на ресурс значительно снизится.

Гройсман также добавил, что Украина должна была это сделать 10 лет назад.

По материалам Економічна Правда
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