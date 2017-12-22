Цена на газ будет считаться по новой формуле - Гройсман

Со следующего отопительного сезона цена на газ для населения будет считаться по новой формуле.
Об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.
По словам Гройсмана, в этом отопительном сезоне причин для повышения цены нет, но с нового отопительного сезона будет действовать новая формула.
Он добавил, что теперь цена будет зависеть не от чьих-то желаний, а от колебаний на международных рынках.
“В Украине всегда дискуссия происходила вокруг того, по какой цене мы будем покупать российский газ. Уже более двух лет мы живем без капли российского газа, но я ставлю задачу жить без капли импортированного газа”, – добавил он.
Он также отметил, что если Украина сама будет обеспечивать себя газом, цена на ресурс значительно снизится.
Гройсман также добавил, что Украина должна была это сделать 10 лет назад.
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