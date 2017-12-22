Межбанк: доллар подняли покупки СКВ импортерами и скупость НБУ на аукционе

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 0,50 коп., на торгах пятницы понизился на 9,50 коп., оказавшись на уровне 27,9509 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,885/27,905 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.10, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,94/27,99, а спустя 30 минут уже обосновался на более высокой отметке 27,97/28,00 UAH/USD, вызвав анонс регулятора о проведении валютного аукциона для продажи дефицитного доллара. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.00 Киева.

Вышедшие после 13.00 все показатели аукциона подтвердили наше предположение. На аукцион было подано заявок на сумму $73,6 млн., из которых НБУ удовлетворил лишь $42,9 млн. Средневзвешенный курс составил 27,9306, максимальный – 27,9315, минимальный (цена отсечки) – 27,9300 UAH/USD.

Не получившие свою СКВ на аукционе игроки, вернулись на межбанк, подняв своим спросом цену доллара до 27,95/27,98 UAH/USD по состоянию на 13.40.

Доллар немного понизился, обосновавшись на уровне 27,940/27,965 UAH/USD, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке.

На цифре 27,940/27,965 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту пятницу.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,9490 / 27,9750

евро – 33,1260/ 33,1550

российский рубль – 0,4791 / 0,4802

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1851/1,1852

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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