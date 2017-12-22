Треть электричества в Британии обеспечивают возобновляемые источники

В то же время доля безуглеродной генерации в общем объеме производимой в Британии электроэнергии достигла отметки 54,4%, благодаря ветровым и солнечным фермам, а также атомной энергетике, пишет Independent.
В третьем квартале 2017 года возобновляемые источники энергии произвели треть электричества в Великобритании. Их доля в энергопотреблении выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 30%. По словам аналитика Energy and Climate Intelligence Unit Джонатана Маршала, такие цифры «забили последний гвоздь в гроб утверждения, что чистая энергетика не может быть полноправным участником рынка».
В целом, доля неуглеродной генерации в общем объеме производимой электроэнергии возросла до 54,4%, благодаря ветровым и солнечным электростанциям, а также АЭС. При этом, доля атомной энергетики стремительно падает, в то время как инвестиции в ветровую и солнечную генерацию растут.
Энергетический сектор составил 17,5% от общего потребления топлива в Великобритании в 2016 году. По мнению Маршала, декарбонизация именно этой сферы позволит впоследствии произвести революцию и в других областях. В частности, электрифицировать транспорт.
Этого можно будет достичь за счет увеличения мощностей ветровых электростанций. Недавние ограничения на строительство наземных ветровых электростанций заставили британцев перейти на морские ветрогенераторы.
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