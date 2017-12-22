LG анонсировала 5К-монитор для художников и дизайнеров

В январе на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе LG представит новые модели двух мониторов, предназначенных для видеоредакторов, фотографов и разработчиков программного обеспечения. Одним из главных преимуществ новых мониторов является полная совместимость с Macbook Pro и другими ноутбуками, поддерживающими технологию Thunderbolt 3, пишет New Atlas.

Модели мониторов отличаются по размеру — 32 и 34 дюйма. Последняя, получившая название UltraWide, имеет разрешение 5,120×2,160 пикселей, или 5К. Мониторы оснащены светодиодами с нанопокрытием и технологией HDR600, обеспечивающей «фантастическую цветопередачу», говорится в пресс-релизе компании.

Важное преимущество обеих моделей — возможность подключения к ноутбукам Apple через кабель Thunderbolt 3. Это избавляет от необходимости использовать множество проводов для высококачественной передачи изображения и звука. Кроме того, Thunderbolt дает достаточный заряд для питания ноутбука мощностью 60 Вт. Вторая модель — шириной 32 дюйма — оснащена док-станцией Thunderbolt 3, позволяющей устанавливать двойные 4K-мониторы.

Мониторы разработаны по технологии Nano IPS, которая подразумевает использование частиц нанометрового размера для поглощения лишних длин световых волн. Это значительно повышает интенсивность и чистоту экранных цветов, «оживляя» изображение.

Сообщается также, что новые мониторы LG могут отображать 98% цветового спектра DCI-P3, что сопоставимо с мониторами, которые используются сегодня для создания голливудских блокбастеров. В продажу модели поступят после официальной презентации на конференции CES в январе.