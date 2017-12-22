Ощадбанку разрешили забрать главный офис Брокбизнесбанка

Киевский апелляционный хозяйственный суд разрешил Ощадбанку забрать бывший главный офис Брокбизнесбанка за долги.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным ипотечного договора, по которому Ощадбанк имеет право обратить взыскание на недвижимое имущество стоимостью более 144 млн грн.

Ранее Ощадбанк получил право собственности на здание Брокбизнесбанка на ул. Саксаганского в Киеве в счет долга в сумме 200 млн грн.

В ГПУ отметили, что ООО “Капитал Инвест ЛТД” подало иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным договора ипотеки нежилого помещения стоимостью более 144 млн грн, расположенного в столице. Суд принял решение в пользу компании, но, после вмешательства ГПУ, суд отменил свое незаконное решение, которое фактически давало возможность заемщику не выполнять свои договорные обязательства.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры о том, что спорный договор заключен с соблюдением законодательства.

Исходя из вышеизложенного, в случае невыполнения коммерческой структурой обязательств по кредитному договору Ощадбанк будет иметь возможность погасить задолженность путем обращения взыскания на вышеуказанное нежилое помещение.

20 декабря Киевским апелляционным хозяйственным судом было отменено судебное решение, которым выведено указанное выше недвижимое имущество из ипотеки.