Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 420 0

Полиция пресекла попытку вывоза обогащенного урана из зоны ЧАЭС

Полиция пресекла попытку вывоза обогащенного урана из зоны ЧАЭС

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, который следовал из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, в котором сотрудники одного из научных учреждений пытались вывезти обогащенный уран. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

“Работники одного из научных учреждений ехали в направлении Киева на автомобиле и были остановлены полицией. В салоне их автомобиля полицейские обнаружили спортивную сумку с радиоактивными материалами”, – сообщает полиция.

В правоохранительном ведомстве отметили, что по данному факту начали уголовное производство. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщалось, Вольнянский райсуд Запорожья вынес приговор 33-летней женщине, которая десять лет хранила более 40 килограммов урана.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017