Полиция пресекла попытку вывоза обогащенного урана из зоны ЧАЭС

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, который следовал из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, в котором сотрудники одного из научных учреждений пытались вывезти обогащенный уран. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

“Работники одного из научных учреждений ехали в направлении Киева на автомобиле и были остановлены полицией. В салоне их автомобиля полицейские обнаружили спортивную сумку с радиоактивными материалами”, – сообщает полиция.

В правоохранительном ведомстве отметили, что по данному факту начали уголовное производство. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщалось, Вольнянский райсуд Запорожья вынес приговор 33-летней женщине, которая десять лет хранила более 40 килограммов урана.