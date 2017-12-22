Климкин рассказал, как Канада будет продвигать интересы Украины во время председательства в G7

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как Канада сможет продвигать интересы Украины во время своего председательства в Большой семерке, которое будет в следующем году. Об этом он рассказал в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Канады Христей Фриленд.
“Должен сказать, это была большая часть нашего сегодняшнего разговора – что должны вместе сделать в смысле председательства Канады в Великой семерке. Большая семерка для нас, если хотите, стала олицетворением трансатлантического мира, цивилизованного мира. Считаю, что именно принадлежность Украины к этому миру – это то, что сейчас признается и ощущается всеми”, – отметил глава МИД Украины.
Его слова подтвердила канадская коллега, отметив важность украинского вопроса в G7.
“Очевидно, вопрос Украины, как всегда, будет одним из важных, и этот визит в Украину дает мне возможность посоветоваться с украинцами о том, как мы можем помочь Украине в следующем году”, – сказала она.
В свою очередь Климкин рассказал подробно, как Канада сможет помочь во время предстоящего председательства.
“Во-первых это, конечно, аспект безопасности – то, что Семерка может сделать в смысле увеличения давления на Россию – и это касается как оккупированного Донбасса, так и оккупированного Крыма. Мы говорили о санкциях, конечно, о политическом давлении и солидарности, конечно, о возможных аспектах безопасности, включая поставки оружия, и это, если хотите, одно большое измерение”, – сказал министр.
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