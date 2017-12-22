Межбанк: НБУ анонсом об аукционе не дал доллару подняться выше 28,00

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,885/27,905 UAH/USD виртуально, без сделок.

Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о пролонгации возобновившегося накануне оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 50 414,5 млн. грн. к отметке 50 046,3 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно повысился, составив по состоянию на 10.13 Киева 27,94/27,99 UAH/USD.

К 10.43 котировки доллара выросли до 27,97/28,00 UAH/USD, вызвав нацбанковский анонс об аукционе. Три заявки надо успеть подать до 12.00, объем мероприятия – $100,0 млн.

По словам источника, информация об аукционе остановила рост безналичного доллара межбанке, котировки которого, по состоянию на 11.02 Киева, консолидировались на уровне 27,97/27,99 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,9700 / 28,0000

евро – 33,1528 / 33,1856

российский рубль – 0,4793 / 0,4802

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1861 / 1,1862

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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