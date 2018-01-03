Эксперт рассказал, как украинцам не платить за газ соседей

21 декабря народные депутаты внесли изменения в Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». В частности, правки запрещают установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов. Также теперь потребители газа могут самостоятельно установить индивидуальный счетчик и получить компенсацию расходов за счет заложенных в тариф средств.

По словам бывшего члена Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, теперь потребителям услуг, если они отказались от общедомового счетчика, должны установить индивидуальные счетчики. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Голос столицы».

«Проблема в том, что большинство потребителей как раз хотят, чтобы у них были индивидуальные счетчики. Почему так? Потому что ты сам, напрямую отвечаешь за свое потребление. Это ответственное потребление энергоресурса, в частности, газа. Если ты употребил меньше и сэкономил, то, соответственно, меньше заплатил», — говорит Герус.

По словам эксперта, установка индивидуальных счетчиков позволяет потребителям не платить за газ соседей.

«При наличии одного счетчика на весь большой дом, если ты сэкономил, то все равно будешь платить больше, потому что если какой-то твой сосед сверху или снизу употребил больше газа, то ты заплатишь в том числе и за него», — пояснил Герус.