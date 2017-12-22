Украина возобновила контроль над крупнейшим вьетнамским портом - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина полностью возобновила государственный контроль над портом Лотос во Вьетнаме.

Об этом сообщил министр на своей Facebook-странице .

“Эта история выглядела безнадежной еще в 2015 году, когда любые попытки вернуть государственный актив встречали угрозы и игнорирование украинских дельцов, которые его захватили и надеялись, что забудут или удастся договориться”, – заявил Омелян.

Он также отметил, что сейчас Украине будет выплачено $250 тыс. дивидендов.

Отметим, Украина является владельцем 37% акции крупнейшего порта Вьетнама Лотос в городе Хошимин.

Акции Лотоса входят в активы Черноморского морского пароходства. В 2011 году порт прекратил выплачивать дивиденды украинской стороне в связи с противоправной деятельностью представителя ЧМП во Вьетнаме.