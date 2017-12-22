Насалик назвал Нафтогаз угрозой рынка газа в Украине

Рынок газа не будет создан в Украине, пока будет существовать Нафтогаз Украины, считает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
“Мы имеем закон о рынке газа, но не имеем рынка газа. Пока будет существовать эфемерная структура под названием НАК Нафтогаз Украины, рынка газа в Украине не будет. Без демонополизации Нафтогаза Украина не будет двигаться в этом направлении”, – цитирует министра Укринформ.
Он подчеркнул, что для создания рынка газа, из структуры Нафтогаза должна быть выделена функция транспортировки газа.
“Министерство выполнило все свои обязательства. У Нафтогаза, очевидно, своя политика, которая полностью отличается от политики государства. Не может структура, которая паразитирует на Укртрансгазе, монополизировав рынок Украины, создавать рыночные условия”, – отметил Насалик.
Напомним, что в начале ноября Нафтогаз заявил, что уже не является монополистом на газовом рынке Украины. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот статус, компания решила обратиться к регулятору с просьбой о проведении соответствующей проверки.
После чего Антимонопольный комитет Украины обратился к Нафтогазу с просьбой предоставить материалы анализа, свидетельствующие о том, что компания утратила монопольное положение на украинском рынке газа.
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