Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 946 0

В Японии начались обыски в офисе Nissan

В Японии начались обыски в офисе Nissan

Представители Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии ведут обыск в главном офисе автомобильного концерна Nissan, который расположен в городе Иокогама, пишет в пятницу агентство Kyodo.

По данным агентства, обыски проходят в ходе расследования, которое было начато после разгоревшегося минувшей осенью скандала вокруг неквалифицированности рабочих, проводящих тестирование безопасности продукции на предприятии.

Ведомоство предполагает, что в результате данной проверки будет установлено, насколько достоверными были предоставленные концерном данные о масштабах нарушений в Nissan.

Напомним, что в середине октября текущего года Nissan приостановил производство машин для внутреннего рынка Японии. Из-за разбирательства бренд отозвал внутри страны около 1,2 млн автомобилей, позднее объявили об отзыве еще 38 тысяч машин. Обыски были проведены ранее на двух заводах концерна – в префектурах Киото и Тотиги.

По материалам Прайм
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017