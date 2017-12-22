В Японии начались обыски в офисе Nissan

Представители Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии ведут обыск в главном офисе автомобильного концерна Nissan, который расположен в городе Иокогама, пишет в пятницу агентство Kyodo.
По данным агентства, обыски проходят в ходе расследования, которое было начато после разгоревшегося минувшей осенью скандала вокруг неквалифицированности рабочих, проводящих тестирование безопасности продукции на предприятии.
Ведомоство предполагает, что в результате данной проверки будет установлено, насколько достоверными были предоставленные концерном данные о масштабах нарушений в Nissan.
Напомним, что в середине октября текущего года Nissan приостановил производство машин для внутреннего рынка Японии. Из-за разбирательства бренд отозвал внутри страны около 1,2 млн автомобилей, позднее объявили об отзыве еще 38 тысяч машин. Обыски были проведены ранее на двух заводах концерна – в префектурах Киото и Тотиги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2638 23
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14119 15
С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%5 ч. назад - 231 4
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3336 4
Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy58 мин. назад - 217 3
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14119 15
Dragon Capital спрогнозировал курс гривны в 2018 году8 ч. назад - 3913
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3336 4
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2638 23
Microsoft удалила Chrome из Windows Store из-за безопасности и надёжности19 ч. назад - 2271
Изобретено «вечное» стекло для смартфоновВчера, 15:10 - 1364
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3043 18
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 1974 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5315 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1744 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Позики під заставуРозміщення коштів