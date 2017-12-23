Моральный ущерб и неустойка: во сколько работодателям обойдется задолженность по зарплате

Гражданин Украины имеет право потребовать от своего работодателя выплату долга по зарплате в любой момент. Об этом рассказал представитель адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

По словам юриста, не имеет значения, какое количество времени прошло с момента невыплаты зарплаты. За работником остается право требовать от работодателя возмещения полного пакета задолженностей, который включает в себя невыплаченный оклад, отпускные, неустойку и моральный ущерб. При этом суды низших инстанций обязаны принять иск работника и рассматривать споры несмотря на давность невыплаты.

“Скажем, вы уволились еще год назад, но за этот год компания не выплатила вам последнюю зарплату и полностью вас не рассчитала. В такой ситуации через суд можно требовать, в соответствии с Трудовым и Гражданским кодексами, возмещение самого долга, а также среднего заработка за время задержки расчета при увольнении. Также можно настаивать на выплате морального ущерба, и таким образом добавить к сумме иска порядка 2-5 тысяч гривен”, – рассказал старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Юрист привел пример, как аппеляционный суд удовлетворил иск работника «Центрального горно-обогатительного завода», по зарплатной задолженности в 12 тысяч гривен. В результате, работодателю придется выплатить саму задолженность, полугодовую неустойку, а также моральный ущерб, на общую сумму 65 тысяч гривен.