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Крупные владельцы биткоинов не хотят их продавать, но им нужны деньги. Появились сервисы, готовые дать им взаймы

Крупные владельцы биткоинов не хотят их продавать, но им нужны деньги. Появились сервисы, готовые дать им взаймы

Кредиторы новой эры предлагают решение — займы, где биткоин выступает в качестве обеспечения. Банки не готовы пойти на такой шаг, но многие стартапы вроде Salt Lending, Nebeus, CoinLoand и EthLend пытаются захватить нишу, пишет Bloomberg. Некоторые дают взаймы напрямую, другие помогают заемщикам получить финансирование от третьих лиц. В сравнении с традиционным кредитованием условия могут казаться грабительскими. Но потенциальный рынок огромен.

Цена биткоина на этой неделе колебалась вокруг отметки в $17 000 за монету. Капитализация всей криптовалюты составила почти $300 млрд. Около 40% этой суммы контролирует 1 000 пользователей. Всем этим цифровым миллионерам нужны дома, яхты и Tesla Roadster.

«Я очень заинтересован пойти на такой шаг со своим биткоин-состоянием, но еще не нашел подходящего сервиса», — говорит Роджер Вер, известный многим как «Биткоин-Иисус» — один из крупнейших держателей цифровой валюты.

Владельцы порядка 10% всех биткоинов захотят использовать его в качестве обеспечения по кредиту, считает бывший директор AQR Capital Management Аарон Браун. «Поэтому индустрия такого кредитования может дорасти до десятков миллиардов долларов», — считает он.

Но из-за частых колебаний цены биткоина повышаются риски для кредиторов. Поэтому условия займа могут быть жесткими. Так людям, которые хотят получить $100 000 наличными, придется отдать $200 000 в биткоинах в качестве обеспечения и платить от 12% до 20% комиссии в год, утверждает Дэвид Лечнер, финдиректор Salt, которая сопровождала десятки таких сделок. Такие проценты примерно соответствуют комиссию по необеспеченным личным займам в США. Отличие в том, что с биткоином люди могут занимать больше.

По материалам AIN.UA
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