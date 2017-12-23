Крупные владельцы биткоинов не хотят их продавать, но им нужны деньги. Появились сервисы, готовые дать им взаймы

Кредиторы новой эры предлагают решение — займы, где биткоин выступает в качестве обеспечения. Банки не готовы пойти на такой шаг, но многие стартапы вроде Salt Lending, Nebeus, CoinLoand и EthLend пытаются захватить нишу, пишет Bloomberg. Некоторые дают взаймы напрямую, другие помогают заемщикам получить финансирование от третьих лиц. В сравнении с традиционным кредитованием условия могут казаться грабительскими. Но потенциальный рынок огромен.

Цена биткоина на этой неделе колебалась вокруг отметки в $17 000 за монету. Капитализация всей криптовалюты составила почти $300 млрд. Около 40% этой суммы контролирует 1 000 пользователей. Всем этим цифровым миллионерам нужны дома, яхты и Tesla Roadster.

«Я очень заинтересован пойти на такой шаг со своим биткоин-состоянием, но еще не нашел подходящего сервиса», — говорит Роджер Вер, известный многим как «Биткоин-Иисус» — один из крупнейших держателей цифровой валюты.

Владельцы порядка 10% всех биткоинов захотят использовать его в качестве обеспечения по кредиту, считает бывший директор AQR Capital Management Аарон Браун. «Поэтому индустрия такого кредитования может дорасти до десятков миллиардов долларов», — считает он.

Но из-за частых колебаний цены биткоина повышаются риски для кредиторов. Поэтому условия займа могут быть жесткими. Так людям, которые хотят получить $100 000 наличными, придется отдать $200 000 в биткоинах в качестве обеспечения и платить от 12% до 20% комиссии в год, утверждает Дэвид Лечнер, финдиректор Salt, которая сопровождала десятки таких сделок. Такие проценты примерно соответствуют комиссию по необеспеченным личным займам в США. Отличие в том, что с биткоином люди могут занимать больше.