Андрей Фомичев: фиксальный гороскоп проверок на 2018 год

Контрольно-проверочная деятельность фискальных органов не прекращается ни при каких условиях, осуществляется круглосуточно в автоматизированном порядке и только активизируется из года в год.

Итак, кто в зоне риска на 2018?

В первую очередь, «дамоклов меч» висит над всеми, кто занимается бизнесом. Ясное дело, что все зависит от специфики деятельности. Например, риск увидеть ревизоров у нефтетрейдера или ювелира существенно выше, чем у продавца конфет или шоколадок (не надо проводить никаких параллелей – чистое совпадение). Просто рынок горюче-смазочных материалов гораздо сложнее: от импорта и производства до оптовых продаж и розницы, где участников в деловой цепочке может быть несколько десятков фирм.

Далее, на крючке у налоговиков те, кто прямо идет вразрез с законодательством. Выплаты заработной платы «в конверте», не трудоустроенный официально персонал, выплата «минималки» директору строительной фирмы и разнорабочему, неправильное ведение наличных расчетов, отсутствие разрешительных документов ‒ все это и не только способствует привлечению внимания со стороны фискалов. Ведь, они являются такими же потребителями, как и мы с вами. Но глаз на любые нарушения у них наточен лучше, чем у простого обывателя.

Очень сложные отношения с налоговой у тех, кто использует оптимизационные процессы в своей хозяйственной деятельности. Помните, для нас оптимизация – это средство жизнедеятельности, а часто и средство выживание в конкурентной борьбе. А для них – это правонарушение, а порой и преступление. Поэтому к выстраиванию финансовых моделей бизнеса стоит подходить тщательным образом с привлечением опытных специалистов в области финансового и налогового планирования.

Работа с нерезидентами и, если еще это нерезиденты-офшоры, также является знаковым маркером по отработке предприятий на рисковые операции. И тут уже не важно, занимаетесь вы высокорентабельным бизнесом или продаете семечки или орешки (вспомните о длительном разбирательстве по подозрению в уклонении от уплаты налогов производителя семечек SEMKI и орешков «Козацька розвага»). К этой же рубрике относится и работа с «контролируемыми операциями», или красивое название transfer pricing. Когда работа с подконтрольными компаниями, либо с нерезидентами с низкими налогами должна осуществляться по рыночным ценам. И доказать, что цены являются рыночными, возлагается на бизнес.

Какие документы должны предъявить налоговые органы на проверку?

С этим вроде как просто. Допуск на проверку регулируется ст. 81 Налогового кодекса Украины, где указано, что ревизоры должны предоставить плательщику:

Направление на проведение проверки со всеми реквизитами. Дата выдачи, наименование контролирующего органа, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименование и реквизиты субъекта (фамилия, имя, отчество физического лица – налогоплательщика, проверяется) или объекта, проверка которого проводится. Цель, вид (документальная плановая / внеплановая или фактическая), основания, дата начала и продолжительность проверки, должность и фамилия должностного (служебного) лица, которое будет проводить проверку.

Направление на проверку является действительным при наличии подписи руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, скрепленое печатью контролирующего органа;

копии приказа о проведении проверки, в котором указываются дата выдачи, наименование контролирующего органа, наименование и реквизиты субъекта (фамилия, имя, отчество физического лица – налогоплательщика, проверяется) и при проведении проверки в другом месте – адрес объекта, проверка которого проводится. Цель, вид (документальная плановая/внеплановая или фактическая проверка), основания для проведения проверки, дата начала и продолжительность проверки, период деятельности будет проверяться. Приказ о проведении проверки является действительным при наличии подписи руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа и скрепленные печатью контролирующего органа;

Обратите внимание, что именно в приказе указывается период деятельности, который будет проверяться. Именно за этот период ревизоры имеют спрашивать подтверждающие документы.

служебные удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки. И здесь хорошо бы вчитаться, кто пришел. Не с налоговой администрации, не с налоговой службы, не с УБОЗ а, а ревизор-инспектор Государственной фискальной службы Украины. А то вывески успевают менять, а удостоверения нет. Обратите внимание на срок действия удостоверения, подпись и печать руководителя фискалов.

И в случае отсутствия каких-либо из вышеперечисленных документов либо ошибок в этих документах, вы имеете полное право не впустить проверяющих на проверку до исправления ошибок либо предоставления полного пакета документов на проверку.

Как стоит себя вести, если к вам на предприятие нагрянула налоговая с проверкой? Рекомендации

Первое. Не стоит волноваться. Отнеситесь к предстоящей проверке как к очередному этапу становления и существования компании, после которого ваш бизнес станет еще сильнее и крепче.

Второе. Вести бизнес необходимо с чувством, что проверка может нагрянуть в любой момент. Не в смысле находиться в постоянном стрессе и панике, а всегда быть в тонусе: лишних документов и материалов не хранить, наличности без документов не держать, драгоценности хранить в банке. Всё и все должны быть на своих местах. Персонал должен быть проинструктирован на случай прихода ревизора.

Третье. Предварительно можно провести бухгалтерский и юридический аудит деятельности компании на предмет выявления возможных рисков ведения бухгалтерии и правовой документации. Это, конечно, не панацея, у фискалов свое виденье цифр, строчек, документации. Но грубых ошибок избежать получится.

Четвертое. Не забывайте о своем бухгалтере. В последнее время им живется несладко. Премируйте их, отпускайте домой пораньше, покупайте им цветы и конфеты, если просят помощника – дайте. В общем, кружите как можете. Ведь, складывается впечатление, что государство, недодавив собственников бизнеса, решило сломать бухгалтеров, принимая все более изощренные законы, постановления и инструкции, в которых сами законодатели и министры разобраться не могут.

Пятое. Ну, и, пожалуй, главное правило для тех, кто хочет никогда не встречаться с налоговой – закрывайте бизнес. И если в течение трех последующих лет к вам не придут с проверкой, считайте, что вам повезло. Но, уверен, это не для отечественного бизнеса.

Андрей Фомичев, налоговый адвокат