Бизнес по-украински: почти половина компаний призналась в «откатных» схемах

В украинском бизнесе процветает внутренняя коррупция – к такому выводу пришли специалисты аналитической системы YouControl по результатам проведенного исследования.

Так, 44% опрошенных компаний признались, что хотя бы один раз сталкивались с лоббированием конкретного подрядчика. Проще говоря, выявляли по крайней мере попытку получения сотрудником отката в обмен на заключение контракта.

Еще 40% сталкивались с кражами: у них уводили клиентов и перехватывали контракты. А 38,5% опрошенных признались, что выявляли воровство и передачу конфиденциальной информации конкурентам.

Следует отметить, что при этом компании не лезут в бутылку и не строят козней провинившимся сотрудникам. Больше половины просто увольняют проворовавшиеся кадры, не применяя к ним никаких дополнительных санкций.

Четверть компаний требуют возместить причиненный ущерб, а 12% опрошенных добиваются внесения сотрудника в черные списки HR-ов. Лишь 6% компаний сознались, что доносят на таких сотрудников в правоохранительные органы.

Следует отметить, что по результатом другого исследования, наибольший вред компании наносят внутренние злоумышленники, состоящие в родстве. Примерно три четверти случаев внутренней коррупции приходятся именно на них.