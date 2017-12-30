Кличко: Киев стал лидером среди украинских городов по темпам ремонта дорог

В Киеве в 2017 году отремонтировали рекордные 302 км дорог и проездов, и в следующем году темпы не будут уменьшены.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“В этом году Киев – лидер среди украинских городов по темпам и объемам ремонта дорог. Киевляне это увидели. Мы делали все, чтобы проинформировать жителей города, где происходят ремонты и как лучше объехать эти участки. В этом году мы выделили гораздо больше средств на ремонт и поставили себе очень амбициозную задачу – отремонтировать 300 км дорог. В конце дорожно-строительного сезона я поставил вопрос руководству департамента транспорта и “Киевавтодора” относительно выполненных работ и могу сказать, что в этом году было сделано почти 302 км дорог – это как ключевые магистрали, так и внутриквартальные проезды”, – отметил Кличко.

Мэр отметил, что в течение 2017 года, в частности, были отремонтированы в рамках реконструкции и капитального ремонта 25 объектов, где не только положили новый асфальт, но и установили новое освещение, ограждения и обустроили новые тротуары. Кличко сообщил, что городская власть также определила важным ремонт межквартальных проездов, ведь у многих домов в столице асфальт не перекладывали 20-30 лет.

“В этом году мы отремонтировали более 280 внутриквартальных проездов и придомовых территорий – на это выделили почти 137 млн грн”, – отметил Киевский городской голова.

Также мэр отметил, что в Киеве обустраивают инновационные пешеходные переходы для безопасного пересечения проезжей части пешеходами. Кроме того, активно продолжается программа нанесения разметки нерегулируемых пешеходных переходов красно-белым пластиком, которых в столице уже более 200.

“Несмотря на сложную ситуацию с бюджетом и тот факт, что у Киева забирают 60% НДФЛ, мы находим средства, чтобы ремонтировать дороги и приводить столичные улицы к европейским стандартам. В следующем году мы ни в коем случае не будем уменьшать объемы работ. И через 3-4 года Киев кардинально изменится – ключевые дороги и улицы должны соответствовать европейским стандартам!”, – подчеркнул Кличко.

Уже весной, отметил мэр, при благоприятных погодных условиях, будут активно продолжены работы на переходящих объектах (улицах Елены Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Петра Дегтяренко), Алма-Атинской с путепроводом через трамвайные пути, Вифлиемской, Владимирской, Набережном шоссе, 2-х мощных транспортных развязках на пересечении просп. Комарова и бульвара Вацлава Гавела).

Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и многих других объектов.