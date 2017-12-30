Возвращение домой: как ветераны АТО трудоустраиваются в мирной жизни (инфографика)

За три года российской агрессии на Донбассе в Украине появилось более 300 тысяч участников боевых действий. Бывшие военные возвращаются домой – и должны заново искать себя в мирной жизни.
Согласно данным Центра общественного мониторинга и контроля, несмотря на то, что государство гарантирует участникам АТО сохранения их рабочего места на время службы в армии, многие возвращаются с войны безработными.
Так, с 2015 года к государственной службе занятости обратилось более 70 тысяч бывших военных, участвовавших в войне на Востоке Украины. Лишь в 2017 году на учет стало 40,5 тысяч бывших атошников (около 4% всех безработных).
Более 10 тысяч из них уже получили работу в этом году. И совсем небольшая часть из них (1800 человек) вернулись на службу в ВСУ. Остальные – должны бороться за свои права на рынке труда.
Помочь бывшим военным вернуться к труду должна Государственная служба занятости и, в частности, принятый прошлым летом закон, который предоставляет дополнительные гарантии трудоустройства участникам АТО. Согласно документу, организация или предприятие с количеством сотрудников более 20 человек должно оставлять 5% квоту для атошников.
Впрочем, закон касается только тех военных, которые официально зарегистрированы как безработные и находятся на учете в службе занятости. В таком случае каждый работодатель, который трудоустраивает участника АТО сроком на 2 года по направлению службы занятости, ежемесячно получает компенсацию единого социального взноса.
Если служба занятости не может сразу трудоустроить ветерана по специальности, то предлагает бесплатную переквалификацию – обучение в Центрах профессионально-технического образования. При этом раненные военнослужащие могут получить сертификат в 14,5 тыс. грн на обучение в вузе. Минусами такой системы эксперты называют ограниченность специальностей для переквалификации.
Государство имеет и механизм поощрения для тех, кто хочет открыть собственное дело: будущие бизнесмены-атошники могут обратиться за одноразовой материальной помощью. Чтобы получить средства, нужно предоставить подробный бизнес-план своей идеи.
Для помощи от государственного центра занятости, участник АТО должен подать соответствующие документы: паспорт, идентификационный код, трудовую книжку и документы об образовании (при наличии), а также военный билет. Сделать это можно в любом удобном отделении независимо от места регистрации.
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