Нетворкинг, кадровые порталы и соцсети — где искать работу наиболее эффективно Сегодня 08:01 — Личные финансы

Нетворкинг, кадровые порталы и соцсети — где искать работу наиболее эффективно, freepik.com

В новых условиях на рынке труда для эффективного трудоустройства соискателям нужно изменять методы поиска работы и проявлять большую активность.

Как показало исследование экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua , набор работников осуществляют сейчас только две трети предприятий и организаций.

Большинство таких компаний (27%) набирают персонал только по стратегическим направлениям. Каждая пятая компания (21%) осуществляет набор по всем направлениям бизнеса. Еще 19% предприятий и организаций осуществляют временный набор на замену тем сотрудникам, которые релоцировались из-за войны или мобилизовались.

Какие каналы используют для поиска работников

Для поиска новых работников компании используют, прежде всего, традиционный метод — публикацию вакансий и просмотр резюме соискателей на сайтах по поиску работы. Однако большая часть рекрутеров указывает на действенность поиска нужных специалистов путем рекомендаций от знакомых.

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Также работодатели ищут работников, публикуя объявления в социальных сетях. Обычно информация об открытых вакансиях появляется на страницах компаний, в профессиональных сообществах в соцсетях и в личных профайлах HR-ов и рекрутеров. Эти объявления могут дублироваться в Telegram каналах.

Как действовать тем, кто хочет найти работу

Для эффективного поиска работы соискателям нужно прежде всего обновить или создать свои резюме на сайтах по поиску работы, а также постоянно проверять новые предложения работы и активно откликаться на подходящие вакансии.

Важно не ограничиваться одним методом поиска информации о новых вакансиях, а использовать несколько источников — в частности, следует подписаться на страницы интересующих соискателя компаний, проверять сообщения в профессиональных сообществах и Telegram-каналах.

Искать объявления о вакансиях можно по критерию компании, отрасли, профессии, региону, формату (например, удаленная работа). Квалифицированным специалистам очень важно продвигать собственный профессиональный бренд и устанавливать профессиональные контакты. Ведь очень часто рекрутеры находят нужных специалистов благодаря рекомендациям.

Справка Finance.ua:

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