Нетворкинг, кадровые порталы и соцсети — где искать работу наиболее эффективно
В новых условиях на рынке труда для эффективного трудоустройства соискателям нужно изменять методы поиска работы и проявлять большую активность.
Как показало исследование экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, набор работников осуществляют сейчас только две трети предприятий и организаций.
Большинство таких компаний (27%) набирают персонал только по стратегическим направлениям. Каждая пятая компания (21%) осуществляет набор по всем направлениям бизнеса. Еще 19% предприятий и организаций осуществляют временный набор на замену тем сотрудникам, которые релоцировались из-за войны или мобилизовались.
Какие каналы используют для поиска работников
Для поиска новых работников компании используют, прежде всего, традиционный метод — публикацию вакансий и просмотр резюме соискателей на сайтах по поиску работы. Однако большая часть рекрутеров указывает на действенность поиска нужных специалистов путем рекомендаций от знакомых.
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Также работодатели ищут работников, публикуя объявления в социальных сетях. Обычно информация об открытых вакансиях появляется на страницах компаний, в профессиональных сообществах в соцсетях и в личных профайлах HR-ов и рекрутеров. Эти объявления могут дублироваться в Telegram каналах.
Как действовать тем, кто хочет найти работу
Для эффективного поиска работы соискателям нужно прежде всего обновить или создать свои резюме на сайтах по поиску работы, а также постоянно проверять новые предложения работы и активно откликаться на подходящие вакансии.
Важно не ограничиваться одним методом поиска информации о новых вакансиях, а использовать несколько источников — в частности, следует подписаться на страницы интересующих соискателя компаний, проверять сообщения в профессиональных сообществах и Telegram-каналах.
Искать объявления о вакансиях можно по критерию компании, отрасли, профессии, региону, формату (например, удаленная работа). Квалифицированным специалистам очень важно продвигать собственный профессиональный бренд и устанавливать профессиональные контакты. Ведь очень часто рекрутеры находят нужных специалистов благодаря рекомендациям.
Справка Finance.ua:
- в Минсоцполитики прогнозируют, что тенденция к падению доходов украинцев сохранится до конца этого года и в начале следующего;
- молодому IT-специалисту нужно около 6 лет, чтобы профессионально вырасти от стажера (trainee) до лидера команды (team lead). Для карьерного роста специалисту нужны не только технические навыки, но и так называемые soft skills;
- согласно опросу Социологической группы «Рейтинг», в сентябре 2022 года среди работавших до войны работают 61%: полноценно — 36%, удаленно или частично — 19%, нашли новую работу — 6%. 37% потеряли работу и не работают.
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