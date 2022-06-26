Netflix запустит версию стриминга с более дешевой подпиской и рекламой — WSJ 26.06.2022, 02:05 — Личные финансы

Netflix запустит версию стриминга с более дешевой подпиской и рекламой — WSJ

Netflix планирует запустить версию стриминга с более дешевой подпиской и рекламой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова CEO компании Теда Сарандоса.

В руководстве стримингового сервиса надеются, что это поможет привлечь больше подписчиков Netflix, а также увеличит доход компании.

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В настоящее время Netflix ведет переговоры с рекламными компаниями, отмечает издание. Среди потенциальных партнеров — Google и NBCUniversal. После этого, по словам Сарандоса, Netflix сможет запустить свой рекламный бизнес.

The Wall Street Journal также указывает на то, что в первом квартале 2022 года количество новых подписчиков стриминга упало впервые за последние десять лет — сервис потерял 200 тысяч подписчиков.

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The Village Україна По материалам:

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