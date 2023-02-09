Netflix расширяет запрет делиться паролями на еще четыре страны — Finance.ua

Netflix расширяет запрет делиться паролями на еще четыре страны Сегодня 22:22

Netflix расширяет запрет делиться паролями на еще четыре страны

Стриминговый сервис Netflix ввел ограничения на возможность делиться паролями и использовать один аккаунт несколькими людьми в Канаде, Португалии, Испании и Новой Зеландии.

Об этом компания рассказала в своем блоге.

Представители платформы пояснили, что более 100 млн пользователей делятся своими аккаунтами за пределами своего домовладения. Это «влияет на возможность инвестировать в новые отличные телепрограммы и фильмы», отметили в Netflix.

В течение ближайших месяцев стрим-сервис ограничит возможность использовать чужие аккаунты во всех странах, где он представлен. При этом люди, не имевшие ранее собственных профилей, смогут перенести свои данные на новые аккаунты.

Таким образом, они не потеряют свои личные рекомендации, историю просмотра, избранные проекты, сохраненные игры и другой контент. Правда, теперь за доступ к нему им все же придется платить.

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Ограничения не коснутся тех пользователей, которые проживают вместе с людьми, чьи аккаунты они используют. Всем прочим зрителям предлагается приобрести дополнительные профили для живущих отдельно.

Во сколько это обойдется? Подписка на них для владельцев стандартных и премиум-аккаунтов будет стоить 3,99 евро в Португалии, 5,99 евро в Испании, 7,99 канадского доллара в Канаде и 7,99 новозеландского доллара в Новой Зеландии. К одному аккаунту можно добавить только два таких профиля.

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