Несмотря на войну, предприятия выполняют налоговый план, — Шмыгаль — Finance.ua
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Несмотря на войну, предприятия выполняют налоговый план, — Шмыгаль

Сегодня 14:35Казна и Политика
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Несмотря на войну, предприятия выполняют тот налоговый план, который в правительстве ждали даже до агрессии россиян.
Об этом заявил в интервью премьер-министр Денис Шмыгаль.
«И это — положительный момент в том, как мы прошли и апрель, и как мы сейчас заходим в май», — подчеркнул глава правительства.
В то же время, по словам Шмыгаля, таможенные поступления пока недостаточны для того, чтобы говорить о выполнении их плана, но на их объем повлияли сознательные решения правительства, которых требовало военное положение.
«Мы пока не выполняем довоенные поступления по таможне, потому что сознательно отказались от сбора таможенных платежей, НДС. Мы открыли таможню полностью для того, чтобы гуманитарная помощь, оружие, продукты питания — все въезжало в Украину беспрепятственно», — объяснил премьер.
В целом, по его словам, в первом квартале Украина перевыполнила бюджет, что позволило сбалансировать недовыполнение ею бюджета в марте.

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«Что происходит с бюджетом и в чем сложность апреля, мая, июня — военных месяцев? Сумма средств, необходимая стране для выживания во время войны, значительно, драматично превышает бюджет мирного времени. Военный бюджет в разы превышает потребности бюджета мирного времени», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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