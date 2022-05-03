Несмотря на санкции, западные компании поставляли продукцию российскому производителю оружия «Алмаз-Антей» — Finance.ua

Несмотря на санкции, западные компании поставляли продукцию российскому производителю оружия «Алмаз-Антей»

Сегодня 18:14 — Казна и Политика

Несмотря на санкции, наложенные в 2014 году на российского производителя оружия «Алмаз-Антей», западные компании продолжали поставлять ему свою продукцию.

Об этом сообщает бизнесмен и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет, который вместе с командой с начала полномасштабной войны занимается бизнес-замером санкций против рф.

Он отметил, что до начала полномасштабной войны в тендерах концерна «Алмаз-Антей» были замечены 116 компаний.

«Алмаз-Антей — это ключевое российское военное предприятие, производящее Буки, С300, С400, С500 и другое оружие. Оно находится под санкциями с 2014 года, но многие западные предприятия до последнего продолжали поставлять ему свою продукцию», — пишет Дубилет.

Он подчеркнул, что необходимо «добиться понимания у Запада, что отдельные санкции не работают». Дубилет опубликовал полный файл с деталями закупок по ссылке

В перечне — компании из Швейцарии, США, Китая, Чехии, Германии, Британии, Японии, Израиля и Тайваня. В частности, встречаются известные бренды как Peugeot, Canon, Toyota, Samsung, Asus, Hewlett-Packard и Nvidia.

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