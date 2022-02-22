Нескучная подборка книг для предпринимателя: выбор Альянс Банк — Finance.ua

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Нескучная подборка книг для предпринимателя: выбор Альянс Банк

Сегодня 12:04 — Личные финансы

Бизнес-книги — это та самая литература, которая задает правильные вопросы и помогает нашему мозгу работать. Очень часто мы настолько застреваем в операционной деятельности, что забываем думать о бизнесе. Как научиться развивать свое дело, читая книги, когда действовать и когда взять тайм-аут — это все то, чем мы хотим сегодня поделиться.

1. «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели», Эрик Рис

Lean — это система, которая спасла компанию Toyota и помогла многим брендам сократить расходы чуть ли не в половину. А в этой книге автор рассказывает про метод стартапа, основанном на этой системе. Читайте как быстрое тестировании идей на потребителях и постоянная корректировка бизнес-модели помогает не сливать бюджет и масштабировать только доказанную фактами идею.

2. «От хорошего к великому», Джим Коллинз

Не соврем, если скажем, что это классика. Полезна руководителю, новичку-предпринимателю и акулам бизнеса. Мало кто еще не читал эту книгу, так что не пропустите и возьмите на заметку опыт множества описанных компаний. Название книги соответствует написаному — здесь вы прочтете про компании, которые перешли от прибыльных, но обычных, показателей к выдающимся. А в книге Джим Коллинз анализирует способы и инструменты, которые взяли в работу эти компании

3. «Дилемма инноватора», Клайтон Кристенсен

Наш мир сходит с ума и вводит новые технологи практически ежедневно. Это приводит не только к новым прибылям, но и к краху целых отраслей. Совсем недавно, уже в 2022м, закрылся крупнейших изготовитель натурального меха, лишь потому что вовремя не отследил новую реальность. В книге автор даёт советы о том, что делать, чтобы инновации служили на пользу бизнесу и не стали похоронным плачем.

4. «Клиенты на всю жизнь», Карл Сьюэлл, Пол Браун

Почему вы берете кофе именно в любимом месте? Как формируется ваша привязанность к любимому бренду? И играет ли это роль в их прибыли? Конечно. Это книга американского предпринимателя, который сумел превратить свой бизнес во второй по размеру дилерский центр в Америке именно за счёт своего подхода к работе с клиентами. Рекомендации, описанные в книге, применимы и для собственников бизнеса, и для рядовых сотрудников.

5. «Магический пофигизм. Как перестать париться обо всем на свете и стать счастливым прямо сейчас», Сара Найт.

Забить на переживание и успокоится — как это поможет бизнесу? А разве это не идентично желанию отойти от операционки в бизнесе и найти новый путь развития? Когда требуешь от себя выкладываться на максимум и пытаешься прыгнуть выше головы, а получается не всегда или не так, как хотелось — очень важно сделать паузу, прочесть такую легкую и с юмором книгу.

6. «Миллион подписчиков. Как раскрутить ваш аккаунт за 30 дней», Брендан Кейн

Для тех, кто все еще не верит в силу Инстаграма, Брендан Кейн написал целую книгу. Здесь вы найдете, возможно, удивительные примеры, как и что можно продать на популярных площадках. Надеемся, что после этого вы перестанете дорабатывать свой сайт целую вечность и начнете работать в соцсетях.

7. «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд

Если мотивационные или практические книги не для вас, то нашу подборку завершит художественный роман. Но и он, конечно же, о бизнесе. Здесь вы найдете интересное мнение на счет разумного эгоизма, рациональности и свободы воли как основы для личностного развития.

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