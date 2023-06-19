Несколько китайских брендов планируют запустить производство авто в россии — Finance.ua

Несколько китайских брендов планируют запустить производство авто в россии
Несколько китайских автобрендов ведут переговоры по локализации производства в россии.
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на главу Союза китайских предпринимателей в россии Чжоу Лицюня.
По словам Чжоу Лицюня, некоторые компании ведут переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами по сбору и организации серийного производства, постепенной локализации. Такова тенденция на будущее.
Кроме того, китайские автомобильные бренды рассчитывают на успех такого сотрудничества, а достигнутые договоренности позволят удовлетворить постоянно растущий спрос.
«Начиная с прошлого года в россии быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику. Их доля на рынке выросла с 5% до более 30%. Производители этой автомобильной и строительной техники заинтересованы в локализации производства в россии», — добавил Лицюнь.
Одним из таких проектов может стать локализация производства седана Omoda S5 на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.
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