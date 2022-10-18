Нераспакованный iPhone первого поколения продали на аукционе за $40 000 — Finance.ua

Нераспакованный iPhone первого поколения продали на аукционе за $40 000 Сегодня 18:00

Победитель заплатил в 45 раз больше изначальной стоимости устройства, хотя модель 2007 года практически бесполезна по сравнению с современными.

$40 тысяч на аукционе LCG Auctions. Подробностями поделился сайт iPhone первого поколения в заводской упаковке продали почти заПодробностями поделился сайт Gizmodo

Apple выпустила смартфоны iPhone первого поколения с 8 ГБ памяти в 2007 году по цене $599, с учетом инфляции сегодня их стоимость составила бы около $860. LCG Auctions выставил устройство в оригинальной упаковке с нераспечатанной пленкой со стартовой ценой $2500 30 сентября, а новый владелец определился 16 октября.

«Этот экземпляр первого поколения в заводской упаковке находится в исключительном состоянии. Практически безупречная по поверхности и краям заводская пломба, чистая с правильными деталями швов и герметичностью. Этикетки на оборотной стороне под печатью нетронуты. Все оригинальное — никаких наклеек или этикеток UPC. Абсолютно новый, ни разу не активировался», — отмечается в описании лота на сайте LCG Auctions.

Наиболее оживленным аукцион стал в последний день. Утром максимальная ставка составляла $10 446, а в последнюю минуту участники начали ставить все больше и больше денег, пока кто-то не предложил $39 339 — в 45 раз больше оригинальной рыночной цены телефона.

Сложно предсказать, что новый обладатель будет делать со смартфоном 15-летней давности. В него можно вставить SIM-карту, но не поддерживается GPS, виртуальный помощник Siri, к которому так привыкли современные поклонники Apple, и даже магазин приложений App Store. Зато экземпляр в идеальном состоянии станет украшением коллекции.

7 сентября Apple представила новые iPhone 14-го поколения. Компания выпустила на рынок сразу четыре модификации.

Фокус По материалам:

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