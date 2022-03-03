«Непригодны для инвестиций»: Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов — Finance.ua

«Непригодны для инвестиций»: Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов

Сегодня 16:56 — Фондовый рынок

Лондонская биржа остановила торги акциями 27 эмитентов с весомыми связями с Россией, Morgan Stanley исключил их из индексов развивающихся стран, ведь страна теперь «не пригодна к инвестициям».

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление LSE в четверг.

Среди компаний, исключенных из торгов на бирже — En+, Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ и Полюс. LSE сообщил, что их исключение из торгов связано с войной в Украине.

Индексный бизнес LSE, FTSE Russell, заявил, что российские акции будут изъяты из всех его индексов акций после начала торгов 7 марта. Financial Times пишет, что такой шаг знаменует собой резкий разрыв с последними двумя десятилетиями, когда Лондон стал основным оффшорным центром для ведения бизнеса российских компаний и олигархов.

FTSE Russell заявил, что составляющие российского индекса, котируемые на Московской бирже, будут изъяты по нулевой стоимости. Любые российские глобальные депозитарные расписки — сертификаты, позволяющие инвесторам делать ставки на российские акции на мировых рынках — также будут удалены с нулевой стоимостью.

Кроме того, по итогам консультаций, проведенных MSCI, инвесторы назвали российские активы «непригодными для инвестиций» и призвали изъять российские ценные бумаги из индексов Morgan Stanley для развивающихся рынков.

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