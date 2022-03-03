«Непригодны для инвестиций»: Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов — Finance.ua
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«Непригодны для инвестиций»: Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов

Сегодня 16:56Фондовый рынок
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Лондонская биржа остановила торги акциями 27 эмитентов с весомыми связями с Россией, Morgan Stanley исключил их из индексов развивающихся стран, ведь страна теперь «не пригодна к инвестициям».
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление LSE в четверг.
Среди компаний, исключенных из торгов на бирже — En+, Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ и Полюс. LSE сообщил, что их исключение из торгов связано с войной в Украине.
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Индексный бизнес LSE, FTSE Russell, заявил, что российские акции будут изъяты из всех его индексов акций после начала торгов 7 марта. Financial Times пишет, что такой шаг знаменует собой резкий разрыв с последними двумя десятилетиями, когда Лондон стал основным оффшорным центром для ведения бизнеса российских компаний и олигархов.
FTSE Russell заявил, что составляющие российского индекса, котируемые на Московской бирже, будут изъяты по нулевой стоимости. Любые российские глобальные депозитарные расписки — сертификаты, позволяющие инвесторам делать ставки на российские акции на мировых рынках — также будут удалены с нулевой стоимостью.
Кроме того, по итогам консультаций, проведенных MSCI, инвесторы назвали российские активы «непригодными для инвестиций» и призвали изъять российские ценные бумаги из индексов Morgan Stanley для развивающихся рынков.
По материалам: Економічна Правда
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