«Непригодны для инвестиций»: Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов — Finance.ua

Индексный бизнес LSE, FTSE Russell, заявил, что российские акции будут изъяты из всех его индексов акций после начала торгов 7 марта. Financial Times пишет, что такой шаг знаменует собой резкий разрыв с последними двумя десятилетиями, когда Лондон стал основным оффшорным центром для ведения бизнеса российских компаний и олигархов.
FTSE Russell заявил, что составляющие российского индекса, котируемые на Московской бирже, будут изъяты по нулевой стоимости. Любые российские глобальные депозитарные расписки — сертификаты, позволяющие инвесторам делать ставки на российские акции на мировых рынках — также будут удалены с нулевой стоимостью.
Кроме того, по итогам консультаций, проведенных MSCI, инвесторы назвали российские активы «непригодными для инвестиций» и призвали изъять российские ценные бумаги из индексов Morgan Stanley для развивающихся рынков.