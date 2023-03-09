Немецкий производитель шин Continental продает свои активы в рф — Finance.ua

Немецкий производитель шин Continental продает свои активы в рф Сегодня 03:07 — Фондовый рынок

Немецкий производитель шин Continental продает свои активы в рф

Немецкий производитель шин Continental находится на продвинутой стадии продаж своих российских активов.

Об этом заявил CEO компании Николай Сетзер в отчете за 2022 год.

"В прошлом году мы чувствовали, что на каждом шагу сталкиваемся с новыми проблемами. Глобальные цепи поставок испытали значительные трудности — с соответствующими высокими транспортными расходами. Не говоря уже о постоянных проблемах с поставкой ключевых компонентов, таких как полупроводники.

Затем война в Украине привела к росту цен на товары, сырье и энергию. Это (война. — Ред.) тоже причина того, что мы работаем над контролируемым выходом с российского рынка. Это включает в себя продажу наших бизнес-активов в рф, например, нашего завода в Калуге. Мы уже находимся на продвинутой стадии процесса продажи", — заявил руководитель компании.

Он добавил, что регуляторные разрешения, необходимые для успешного завершения продаж, еще не получены.

Ранее сообщалось, что после российского вторжения в Украину компания закрыла свою фабрику в Калуге, но вскоре была вынуждена открыть ее.

«Наши сотрудники и менеджеры в россии столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса», — заявляли в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.