Немецкий производитель шин Continental продает свои активы в рф — Finance.ua
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Немецкий производитель шин Continental продает свои активы в рф

Фондовый рынок
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Немецкий производитель шин Continental продает свои активы в рф
Немецкий производитель шин Continental продает свои активы в рф
Немецкий производитель шин Continental находится на продвинутой стадии продаж своих российских активов.
Об этом заявил CEO компании Николай Сетзер в отчете за 2022 год.
"В прошлом году мы чувствовали, что на каждом шагу сталкиваемся с новыми проблемами. Глобальные цепи поставок испытали значительные трудности — с соответствующими высокими транспортными расходами. Не говоря уже о постоянных проблемах с поставкой ключевых компонентов, таких как полупроводники.
Затем война в Украине привела к росту цен на товары, сырье и энергию. Это (война. — Ред.) тоже причина того, что мы работаем над контролируемым выходом с российского рынка. Это включает в себя продажу наших бизнес-активов в рф, например, нашего завода в Калуге. Мы уже находимся на продвинутой стадии процесса продажи", — заявил руководитель компании.
Он добавил, что регуляторные разрешения, необходимые для успешного завершения продаж, еще не получены.
Ранее сообщалось, что после российского вторжения в Украину компания закрыла свою фабрику в Калуге, но вскоре была вынуждена открыть ее.
«Наши сотрудники и менеджеры в россии столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса», — заявляли в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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