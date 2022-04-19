Немецкий производитель бытовой химии Henkel решил уйти из россии — Finance.ua
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Немецкий производитель бытовой химии Henkel решил уйти из россии

Сегодня 20:26Фондовый рынок
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Немецкий производитель бытовой химии Henkel решил уйти из россииНемецкий производитель бытовой химии Henkel решил уйти из россии
Немецкий производитель бытовой химии и косметики Henkel решил прекратить свою деятельность в россии — на фоне войны в Украине.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Henkel осуждает войну россии против Украины и насилие против невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине», — говорится в заявлении.
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Компания хочет уйти «упорядоченно» — 2500 сотрудников Henkel в россии будут продолжать работать и получать зарплаты все это время.
«Ожидаемое финансовое влияние для Henkel в результате запланированного выхода на данный момент невозможно количественно оценить», — говорят в компании.
Напомним, две недели назад в Henkel заявляли, что пока продолжат работу в россии и будут предпринимать дальнейшие меры в случае необходимости.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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