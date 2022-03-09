Немецкий партнер «Газпрома» Uniper списывает «Северный поток-2» и продает дочернюю компанию в России — Finance.ua

Немецкий партнер «Газпрома» Uniper списывает «Северный поток-2» и продает дочернюю компанию в России

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Немецкий партнер «Газпрома» Uniper списывает «Северный поток-2» и продает дочернюю компанию в России

Немецкая компания Uniper, являющаяся партнером российского государственного предприятия «Газпром», решила списать финансовое участие в проекте «Северный поток-2» и возобновить процесс продажи дочерней компании Unipro.

Соответствующее решение было принято на фоне нападения россии на Украину.

Генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах осудил действия России в Украине и сообщил, что компания больше не будет заключать долгосрочные контракты на поставку природного газа из России.

В Uniper приняли решение зафиксировать полный ущерб от обесценивания финансовой претензии Nord Stream 2 в размере 987 миллионов евро. В дальнейшем, отмечают в компании, соответствующий процентный доход в размере около 100 миллионов евро в год начислять не будут.

Продажу ПАО «Юнипро» (Unipro), мажоритарным владельцем которой является Uniper (83,73%), обещают возобновить, как только это станет возможным. В рамках программы модернизации электростанции Unipro, Uniper не будет осуществлять никаких новых инвестиций в Россию и не будет передавать средства в страну-агрессор.

В компании сообщают, что на сегодняшний день Германия более чем на 90% зависит от импорта природного газа, (55% — из россии). Поэтому Uniper планирует перевести свой газовый портфель с газа на газ с низким содержанием CO2 или без него.

«Возможное прекращение поставок российского газа окажет влияние на немецкую систему импорта газа, а значит, и на Uniper. На данный момент мы оцениваем вероятность такого ограничения как низкую: все стороны, похоже, настроены продолжать поставки газа, и пока нет никаких признаков ограничения поставок. В случае прекращения потоков из Украины есть альтернативные маршруты, которые можно использовать для стабилизации импорта газа в Европу», — заявила финансовый директор Uniper Тина Тоумела.

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