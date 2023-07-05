Немецкие компании уплатили в бюджет рф больше налогов, чем фирмы других стран ЕС — Bild
Немецкие компании в прошлом году перечислили в российский бюджет больше денег, чем фирмы из любой другой страны ЕС.
Об этом сообщает Bild.
До начала российского вторжения в россии работала 371 немецкая компания. Сейчас их стало меньше, однако количество до сих пор остается значительным — сейчас в рф свой бизнес продолжают 262 компании из Германии.
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В 2022 году они заплатили в виде налогов в российский бюджет 402 миллиона долларов. Это рекордный показатель среди всех стран ЕС — большую сумму в качестве налоговых отчислений отдали только компании из США.
Многие немецкие компании после начала полномасштабной войны против Украины ушли из России — среди них Siemens, Daimler и Wella.
В то же время такие гиганты, как Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips и другие продолжают зарабатывать в россии и выплачивают налоги в бюджет страны-агрессора. Оставшиеся немецкие компании воспользовались уходом конкурентов и лишь увеличили свой оборот.
Напомним, в список международных спонсоров войны НАПК уже включило компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd, Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle и Auchan Holding.
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