Немецкие города не справляются с наплывом украинцев — Finance.ua

Немецкие города не справляются с наплывом украинцев Сегодня 18:32

Города в Германии, которые принимают украинских беженцев, не справляются с нагрузкой на социальные сферы. Также во многих регионах кончилось доступное жилье.

Какова ситуация в немецких городах и почему местные власти просят больше средств у правительства, сообщает DW.

Жилье есть, но не хватает персонала для украинцев

В городе Котбус на востоке Германии, примерно в 90 минутах езды от Берлина, есть места для размещения беженцев, но не более, сообщили официальные лица.

Жилье там не является большой проблемой, как в других регионах страны. Украинские беженцы в Котбусе живут в квартирах, а не в лагерях, хотя не все они меблированы.

Однако серьезной проблемой для Котбуса является интеграция вновь прибывших в городскую жизнь, особенно для обеспечения надлежащего образования и медицинского обслуживания. Ведь клиники, например, и до наплыва беженцев едва справились с нагрузкой.

«Федералы возмещают нам первоначальные расходы на убежище, но не текущие расходы», — сказала Стефани Кайгусуз-Шурманн, глава местного департамента образования и интеграции.

По ее словам, городу не хватает переводчиков и персонала, чтобы предложить дополнительную помощь.

Распределение беженцев в Германии основывается на алгоритме, учитывающем численность населения штата и налоговых поступлениях. Это означает, что густонаселенная и сравнительно богатая западная земля Северный Рейн-Вестфалия принимает около 21% беженцев, в то время как восточная земля Бранденбург — всего 3%.

В начале сентября 12 из 16 земель Германии сообщили, что они достигли предела возможностей принимать беженцев.

Миграция изменяет демографию немецких городов. В 2014 году менее 4,5% населения Котбуса были иностранцами, сейчас — более 10%.

Изменения с 2015 года очевидны по количеству арабских продуктовых магазинов в историческом центре города, по группам молодых людей, говорящих на арабском и других языках Центральной Азии, женщинам в платках.

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